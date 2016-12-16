Директор SPb Ladies Trophy: Видимо, Шараповой нельзя играть выставочные матчи в рамках крупных турниров WTA

Исполнительный директор St. Petersburg Ladies Trophy Наталья Камельзон в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделилась мнением о запрете ITF Марии Шараповой проводить выставочные матчи в рамках турнира.

- Понимаете, почему в ITF запретили Марии Шараповой провести выставочный матч в Петербурге?

- Скорее всего, это из-за того, что ей нельзя проводить выставочные матчи в рамках больших турниров WTA, а наш турнир таким является. Наверно, ей нельзя появляться на таких турнирах пока действует дисквалификация.

- Ночью Мария сыграла первый выставочный матч и уступила Монике Пуиг.

- Да, но встреча проходила не в рамках какого-то турнира, поэтому запрета и не последовало.

- Обидно, что Мария все-таки не сыграет в Петербурге?

- Конечно, обидно. Мы сделали все, чтобы Шарапова сыграла хотя бы выставочный матч. Но мы не можем не подчиниться правилам. Ничего страшного, 26 апреля совсем скоро, ждем возвращения Марии на корт, - сказала Камельзон в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 16 декабря генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что ITF запретила Марии Шараповой проводить выставочные матчи в Петербурге.

Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление мельдония в начале сезона-2016, после сокращения срока отстранения сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.

Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля 2017-го.