Cloud9 получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017

Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила американская команда Cloud9.





Напомним, что первый инвайт на турнир получил польский коллектив Virtus.pro. На чемпионат также поедет команда TyLoo, которая стала победителем азиатской квалификации.



В турнире примут участие 16 команд. Восемь коллективов пройдут этап открытых и закрытых отборочных, а остальные восемь получат прямые инвайты. Для Европы выделены четыре слота, три для Северной Америки, а для Азии и Океании один слот.



Группой этап DreamHack Masters Las Vegas 2017 пройдет с 15 по 17 февраля в Лас-Вегасе в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Стадия плей-офф запланирована на 18 и 19 февраля в MGM Grand Garden Arena. Призовой фонд чемпионата составит 450 000 долларов.



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