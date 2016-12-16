Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Cloud9 получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017

Комментарии

Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила американская команда Cloud9.


Напомним, что первый инвайт на турнир получил польский коллектив Virtus.pro. На чемпионат также поедет команда TyLoo, которая стала победителем азиатской квалификации.

В турнире примут участие 16 команд. Восемь коллективов пройдут этап открытых и закрытых отборочных, а остальные восемь получат прямые инвайты. Для Европы выделены четыре слота, три для Северной Америки, а для Азии и Океании один слот.

Группой этап DreamHack Masters Las Vegas 2017 пройдет с 15 по 17 февраля в Лас-Вегасе в гостинично-развлекательном комплексе MGM Grand. Стадия плей-офф запланирована на 18 и 19 февраля в MGM Grand Garden Arena. Призовой фонд чемпионата составит 450 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футбольный клуб «Нант» подписал игрока по FIFAФранцузский футбольный клуб «Нант» подписал контракт с игроком по FIFA Винсентом «Vinch» Хоффманом.Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2Организация Team Spirit представила новый состав в дисциплине Dota 2.Гайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередьГайд Hearthstone: Какие карты «Прибамбасcка» нужно заполучить в первую очередьВ этой статье мы расскажем о пяти картах «Злачного города Прибамбасcка», которые стоит создавать из чародейной пыли в первую очередьТимоти «Tims» Рандрап перешел в TnC Pro TeamФилиппинский игрок Тимоти «Tims» Рандрап присоединился к команде TnC Pro Team по Dota 2.Evil Geniuses сыграет с Wings Gaming в плей-офф China Top 2016Сотрудник MarsTV Дмитрий «Mali» Валлетт опубликовал сетку плей-офф турнира China Top 2016 по Dota 2.В Китае приняли закон о регулировании деятельности стримеровМинистерство культуры Китая приняло закон о регулировании деятельности стимеров.Virtus.pro сразится с Fnatic в первом матче ESL One GentingОрганизаторы ESL One Genting 2017 анонсировали распределение команд по группам на турнире.Владислав «SilverName» Синотов стал победителем турнира WCA 2016 по HearthstoneИгрок команды Team Spirit Владислав «SilverName» Синотов cтал чемпионом турнира World Cyber Arena 2016 по Hearthstone.Павел Занозин: Я по-прежнему не уверен, что «Дота» – это спортСпортивный комментатор Павел Занозин на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.Виталий «v1lat» Волочай: У Киева нет арены для Major, за которую будет не стыдноКомментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью Sport Arena прокомментировал предстоящий Major-турнир по Dota 2 в Киеве.ФК «ПСЖ» представил команду по League of LegendsФранцузский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил состав команды по League of Legends.Virtus.pro получила приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017Организация DreamHack объявила, что прямое приглашение на DreamHack Masters Las Vegas 2017 получила польская команда Virtus.pro.В CS:GO обновлена модель контртеррориста SASValve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором изменила модель контртеррориста подразделения SAS.Vega Squadron покинула турнир WCA 2016 по Dota 2СНГ-коллектив Vega Squadron покинул турнира World Cyber Arena 2016 по Dota 2.Роман «RAMZES666» Кушнарев выступит в составе F.R.I.E.N.D.S.Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев сыграет в составе коллектива F.R.I.E.N.D.S.в качестве игрока замены.Павел «COLDY» Векленко не сыграет за Team Spirit на квалификации к ELEAGUE Major 2017Игрок команды Team Spirit по CS:GO Павел «COLDY» Векленко получил второй отказ в выдаче визы в США и пропустит LAN-квалификацию к ELEAGUE Major 2017.Vega Squadron вылетела с IEM GyeonggiСНГ-коллектив Vega Squadron покинул турнир Intel Extreme Masters Gyeonggi по League of Legends.Ким «Sky» Ха-Нул перешел в SK Telecom T1Кореец Ким «Sky» Ха-Нул присоединился к команде SK Telecom T1 по League of Legends.Тина Канделаки: «Мы видим огромный потенциал киберспорта»Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью «Советскому спорту» рассказала о популярности киберспорта у телезрителей канала «Матч ТВ».Виктор «GeneRaL» Нигрини: «Мы устали друг от друга и было крайне трудно находить компромиссы»Игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в интервью порталу организации рассказал о цели команды на The International 2016, поделился причиной неудачи в Сиэтле и назвал игроков, которых хотел бы видеть в Na`Vi.