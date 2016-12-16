Сергей Федоров: Тема перехода Шалунова и Шумакова станет более тактичной после сезона

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров высказался о возможном переходе в команду форвардов «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова.

«Ребята интересные, хорошие. Но у них есть контракт с «Сибирью», и не хотелось бы говорить о них с привязкой к ЦСКА или другому клубу-олигарху. Потому что «Сибирь» достойно борется за плей-офф, и эти ребята им важны. На мой взгляд, эта тема станет более тактичной уже после сезона. Можно будет рассмотреть», – приводит «Р-Спорт» слова Федорова.

Напомним, запрет на переходы игроков в КХЛ вступает в силу 25 декабря.