Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Федоров: Тема перехода Шалунова и Шумакова станет более тактичной после сезона

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров высказался о возможном переходе в команду форвардов «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова.

«Ребята интересные, хорошие. Но у них есть контракт с «Сибирью», и не хотелось бы говорить о них с привязкой к ЦСКА или другому клубу-олигарху. Потому что «Сибирь» достойно борется за плей-офф, и эти ребята им важны. На мой взгляд, эта тема станет более тактичной уже после сезона. Можно будет рассмотреть», – приводит «Р-Спорт» слова Федорова.

Напомним, запрет на переходы игроков в КХЛ вступает в силу 25 декабря.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Плотников: Попробую ли еще раз пробиться в НХЛ? Рано об этом говоритьНападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.Александр Медведев: Для СКА приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и ШипачевЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о продлении контрактов с игроками петербургского клуба.Сейв сезона в КХЛ, который вы наверняка не заметили (видео)Сейв сезона в КХЛ, который вы наверняка не заметили (видео)Вратарь «Амура» Илья Андрюхов в матче с «Автомобилистом» совершил маленькое чудо.«Работал то ли слесарем, то ли токарем». Где СКА брал игроков в 50-е«Работал то ли слесарем, то ли токарем». Где СКА брал игроков в 50-еВ 50-е годы оборону СКА олицетворяла пара Анатолий Жоголь – Евгений Волков. «Советский спорт» рассказывает о непростой судьбе дуэта.День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36!День в истории. Трехкратному чемпиону мира Алексею Терещенко – 36!Сегодня исполняется 36 лет трехкратному чемпиону мира, российскому хоккеисту Алексею Терещенко.«Автомобилист» на выезде обыграл «Амур»Хоккеисты «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ потерпели домашнее поражение от «Автомобилиста».Гендиректор «Лады»: В течение недели закроем долги по зарплате за несколько месяцевГенеральный директор тольяттинской «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что клуб в течение недели закроет часть долгов перед игроками.Сергей Зиновьев: Возможно, что Анисин вернется в «Кузню»Сергей Зиновьев: Возможно, что Анисин вернется в «Кузню»Президент новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев – о реформах КХЛ и проблемах своего клуба.Церемония прощания с Геннадием Цыгуровым пройдет в пятницу в ТольяттиГенеральный директор «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что церемония прощания с известным хоккейным тренером Геннадием Цыгуровым пройдет в пятницу на «Лада-Арене» в Тольятти.ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия ЦыгуроваФедерация хоккея России выступила с обращением в связи со смертью заслуженного тренера СССР Геннадия Цыгурова.«Лада» выразила соболезнования семье Геннадия ЦыгуроваТольяттинская «Лада» выступила со специальным обращением в связи со смертью бывшего главного тренера команды Геннадия Цыгурова.Дмитрий Чернышенко: Мы удовлетворены тем, что посещаемость матчей КХЛ превышает отметку в три миллионаПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги общего собрания руководителей клубов КХЛ.Сергей Зиновьев: Я голосовал за то, чтобы дедлайн заявочного окна не переносилиПрезидент новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев – о реформах КХЛ и проблемах своего клуба.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.Дмитрий Чернышенко: Овертаймы «три на три» вводим прямо сейчасДмитрий Чернышенко: Овертаймы «три на три» вводим прямо сейчасВ Музее хоккея состоялись заседания руководителей клубов КХЛ, совета директоров и дисциплинарного комитета лиги.«Куньлунь» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи только в ПекинеСпортивный директор китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о планах команды на сезон-2017/18.Игорь Есмантович: Правильно, что перевели овертаймы на новый форматИ.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ.Шалунов и Шумаков могут перейти в ЦСКАИсполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает возможность приобретения нападающих «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова после окончания нынешнего сезона.Владимир Шалаев: Судейство в КХЛ стало заметно лучшеПрезидент «Авангарда» Владимир Шалаев после совещания руководителей клубов КХЛ высказался о посещаемости матчей, логистике и судействе.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдороввсе новости
Максим Шалунов
Максим Шалуноввсе новости
Сергей Шумаков
Сергей Шумаковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости