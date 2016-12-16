Шамиль Тарпищев: Поражение Шараповой ничего не значит

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой в выставочном матче с олимпийской чемпионкой Игр-2016 пуэрториканкой Моникой Пуиг.

- Поражение Шараповой ничего не значит. Это только показательные турниры в процессе подготовительного сбора. О результатах можно вообще ничего не говорить, - цитирует Тарпищева НСН.

Напомним, Шарапова уступила чемпионке ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро со счетом 3:6, 6:1, 6:10. Россиянка продолжает отбывать дисквалификацию за употребление запрещенного препарата мельдония. Россиянка сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.