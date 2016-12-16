Неймар назвал игрока «Реала», которого он хотел бы видеть в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар считает, что его команду серьезно бы усилил защитник мадридского «Реала» Марсело, вместе с которым он выступает за национальную команду.
«Если бы мне представился шанс выбрать кого-то из игроков «Реала», то я бы остановился на Марсело. Почему? Потому что он мой друг!
Роналду? Нет. Да, он четыре раза выиграл «Золотой мяч», а Гарет Бэйл демонстрирует высокий уровень на протяжении всего сезона. Карим Бензема – настоящая суперзвезда. Он является отличным нападающим. Вообще, все эти парни вызывают уважение. Но, повторюсь, я бы выбрал для «Барселоны» именно Марсело», – приводит слова Неймара Goal.
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