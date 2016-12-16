ЦСКА нашел замену Траоре в «Тосно»

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, в зимнее трансферное окно может покинуть стан армейцев, сообщает ФАН.

В настоящий момент армейцы рассматривают несколько вариантов замены ивуарийца, в числе которых оказался 22-летний нападающий «Тосно» Евгений Марков. Воспитанник «Зенита» в 29 матчах первенства ФНЛ в текущем году отличился 13 раз.

По словам источника, зарплата возможного новичка ЦСКА составит порядка 7 миллионов рублей в год — это примерно в 2,5 раза больше, чем нападающий зарабатывает сейчас. Предполагается, что контракт с футболистом будет рассчитан на три года. Договоренность по сумме трансфера футболиста из «Тосно» в ЦСКА в настоящий момент не достигнута.