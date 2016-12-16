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Александр Медведев: Для СКА приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и Шипачев

Источник:  ТАССКомментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о продлении контрактов с игроками петербургского клуба.

- В конце сезона у многих игроков истекают контракты. Для нас приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и Шипачев, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 30 апреля 2017 соглашения с петербургским клубом истекают у защитников Романа Рукавишникова и Патрика Херсли, а также у нападающих Виктора Тихонова, Ярно Коскиранты, Евгения Кетова, Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова и Вадима Шипачева.

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Ранее СМИ сообщали о желании Шипачева и Дадонова продолжить карьеру в НХЛ. 

В сезоне-2016/17 на счету Ковальчука 53 (22+31) очка в 39 матчах, Шипачев набрал 42 (10+32) очка в 30 встречах, Дадонов - 36 (20+16) очков в 32 играх.   

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