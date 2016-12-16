«Аякс» отказался комментировать возможный переход Гуделя в «Зенит»
«Аякс» отказался комментировать возможный переход полузащитника Неманья Гуделя в «Зенит», сообщает «Спорт день за днем».
В голландском клубе заявили, что «никогда не комментируют трансферные слухи».
25-летний Гудель провел в этом сезоне 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. В начале ноября Неманья был отстранен от тренировок с основной командой «Аякса» после игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Сельтой» (3:2), в котором он вышел на замену под занавес второго тайма. Серб публично выразил недовольство своим игровым временем, за что и был наказан главным тренером команды Петером Босом.
Контракт Гуделя с «Аяксом» истекает летом 2020 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически