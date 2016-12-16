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«Аякс» отказался комментировать возможный переход Гуделя в «Зенит»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

«Аякс» отказался комментировать возможный переход полузащитника Неманья Гуделя в «Зенит», сообщает «Спорт день за днем». 

В голландском клубе заявили, что «никогда не комментируют трансферные слухи». 

25-летний Гудель провел в этом сезоне 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. В начале ноября Неманья был отстранен от тренировок с основной командой «Аякса» после игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы с испанской «Сельтой» (3:2), в котором он вышел на замену под занавес второго тайма. Серб публично выразил недовольство своим игровым временем, за что и был наказан главным тренером команды Петером Босом.

Контракт Гуделя с «Аяксом» истекает летом 2020 года. 

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