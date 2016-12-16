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Агент Маркова: Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Евгению

Источник:  ТАССКомментарии

Андрей Талаев, агент форварда «Тосно» Евгения Маркова, рассказал об интересе к футболисту тосненского клуба.

- Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову. Армейцы вначале хотят просмотреть игрока, а затем уже решат, будут ли они выкупать контракт или же предложат аренду до конца сезона. Но пока у нападающего действующий контракт с «Тосно», и рано о чем либо говорить. Окончательное решение примем на следующей неделе, - приводит слова Талаева ТАСС.

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Напомним, в сезоне-2016/17 22-летний нападающий в 16 матчах за «Тосно» в ФНЛ забил восемь мячей. За клуб из Ленинградской области он выступает с 2015 года.

Марков –  воспитанник петербургского «Зенита». Ранее форвард играл за вторую и молодежную команды сине-бело-голубых, а также красноярский «Енисей».

Контракт игрока с «Тосно» истекает летом 2018 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро. 

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