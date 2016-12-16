Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола

Геннадий Шипулин: Тактика сборной России на ОИ в Рио была слишком проста. С этим Игры не выигрывают

Президент и главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин прокомментировал выступление мужской сборной России по волейболу на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.