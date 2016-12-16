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Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран на новый срок.

Выборы президента спортивной организации состоялись сегодня, 16 декабря, на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

Напомним, Шевченко возглавляет федерацию с 2010 года. Ранее он занимал пост гендиректора, первого вице-президента, а также исполняющего обязанности главы ВФВ. Также он является вице-президентом Европейской конфедерации волейбола (CEV) и входит в состав административного совета Международной федерации волейбола (FIVB).

Вице-президентами ВФВ избраны Андрей Горбенко, главный тренер «Уралочки-НТМК» из Свердловской области Николай Карполь и главный тренер клуба «Белогорье» (Белгород) Геннадий Шипулин. Генеральным секретарем ВФВ остается Александр Яременко.

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