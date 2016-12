iG Vitality стала чемпионом World Cyber Arena 2016

Китайская команда iG Vitality стала победителем турнира World Cyber Arena 2016 по Dota 2.



В финальном матче iG Vitality обыграла соотечественников из Vici Gaming со счетом 3:2. iG Vitality за победу на турнире получит 345 000 долларов, Vici Gaming достанется 144 000 долларов.



В матче за третье место We Are Young победила коллектив Prodota Gaming со счетом 2:0. We Are Young увезут домой 72 000 долларов, Prodota Gaming получат чек на 29 000 долларов.



Турнир World Cyber Arena 2016 по Dota 2 проходил с 14 по 16 декабря в в городе Иньчуань, Китай. Призовой фонд чемпионата составил 589 000 долларов.