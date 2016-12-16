Антонио Конте: Фабрегас? Каждый раз мне приходится делать нелегкий выбор

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ситуации полузащитника Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основной состав лондонского клуба.



«Я очень рад за него. Сеск является примером для других игроков. Он лишь в третий раз за сезон вышел в стартовом составе матча, однако ежедневно демонстрирует фантастическое отношение к делу и приверженность интересам команды. В моем распоряжении четыре полузащитника, и каждый раз перед игрой мне приходится делать нелегкий выбор. Мне приходится учитывать тот факт, что нам противостоит физически мощный соперник, которого можно переиграть за счет техники. Он провел хорошие матчи против «Манчестер Сити» и «Сандерленда»», – цитирует Конте клубная пресс-служба.



Ранее сообщалось, что Фабрегас покинет лондонский клуб в январе 2017 года. По информации СМИ, в услугах испанца были заинтересованы «Рома», «Милан», «Ювентус», а также «Вест Хэм».



В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел на клубном уровне 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.