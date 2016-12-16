Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Фабрегас? Каждый раз мне приходится делать нелегкий выбор

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о ситуации полузащитника Сеска Фабрегаса, который перестал проходить в основной состав лондонского клуба.

«Я очень рад за него. Сеск является примером для других игроков. Он лишь в третий раз за сезон вышел в стартовом составе матча, однако ежедневно демонстрирует фантастическое отношение к делу и приверженность интересам команды. В моем распоряжении четыре полузащитника, и каждый раз перед игрой мне приходится делать нелегкий выбор. Мне приходится учитывать тот факт, что нам противостоит физически мощный соперник, которого можно переиграть за счет техники. Он провел хорошие матчи против «Манчестер Сити» и «Сандерленда»», – цитирует Конте клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Фабрегас покинет лондонский клуб в январе 2017 года. По информации СМИ, в услугах испанца были заинтересованы «Рома», «Милан», «Ювентус», а также «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел на клубном уровне 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Укрощение строптивого. Почему Диего Коста – лучший нападающий премьер-лигиУкрощение строптивого. Почему Диего Коста – лучший нападающий премьер-лиги«Советский спорт» рассказывает, благодаря чему испанец выступает так ярко.«Челси» – чемпион? Пять главных событий 16-го тура АПЛ«Челси» – чемпион? Пять главных событий 16-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 16-м туре английской премьер-лиги.«Челси» обыграл «Сандерленд» и упрочил лидерство в АПЛФутболисты «Сандерленда» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Челси» из Лондона.Оскар: Уверен в переходе в «Шанхай СИПГ» на 90%Полузащитник «Челси» Оскар прокомментировал свой возможный переход в китайский клуб «Шанхай СИПГ».Азар получил травму и не сыграет с «Сандерлендом»По информации издания The Guardian, полузащитник Эден Азар не поможет «Челси» в матче с «Сандерлендом».Антонио Конте: Матч с «Сандерлендом» – серьезное испытание для менталитета «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сандерлендом» в матче 16-го тура АПЛ.Антонио Конте: Каждый день благодарю парней за беспроигрышную сериюАнтонио Конте: Каждый день благодарю парней за беспроигрышную сериюГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии сегодняшнего матча с «Сандерлендом» ответил на вопросы журналистов.«Челси» и «Манчестер Сити» оштрафованы за потасовку во время матчаФутбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать «Челси» и «Манчестер Сити». Причина – неподобающее поведение игроков во время матча.Оскар присоединится к Халку и Виллаш-Боашу в «Шанхай СИПГ», китайский клуб заплатит за него 52 миллиона фунтовБразильский полузащитник Оскар в январе покинет «Челси» и перейдет в китайский «Шанхай СИПГ». Об этом сообщают британские СМИ.Сесар Аспиликуэта: У Конте есть новая игровая философия, и я по-настоящему рад работать с нимЗащитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне, а также поведал о целях лондонского клуба.Когда футбол дороже денег. 12 футболистов, отказавшихся ехать в КитайКогда футбол дороже денег. 12 футболистов, отказавшихся ехать в КитайПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас ответил отказом китайскому клубу, отклонив предложение стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года (фото)Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продолжит выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.«Челси» не хочет продлевать контракт с Терри«Челси» не собирается продлевать контракт с защитником Джоном Терри, сообщает The Times.Фабрегас отклонил предложение китайского клуба с зарплатой 31 млн евро в годПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отказался продолжить карьеру в китайском клубе, сообщает Marca.Тибо Куртуа: Диего Коста с легкостью переигрывает защитников и демонстрирует сильный футболГолкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил игру своего партнера по клубу Диего Косты, отметив, что тотГвардиола рассказал, почему не пожал руку Фабрегасу после матча с «Челси»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил свое поведение после поражения от «Челси» в матче 14-го тура АПЛ (1:3).Фабрегас может перейти из «Челси» в «Рому»Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в «Роме».«Челси» обыграл «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ«Челси» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) в 15-м туре чемпионата Англии.Фабрегас может перейти в «Рому»Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может перейти в итальянскую «Рому».Оскар рискует пропустить матч с «Вест Бромвичем»Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о физическом состоянии своих подопечных в преддверии матча с «Вест Бромвичем».

Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегасвсе новости