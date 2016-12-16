Шопин стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке IBU‍, Логинов, отбывший дисквалификацию, – четвертый

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Малышко не попал в состав сборной России на этап Кубка мира в Поклюке Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал составы мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который пройдет в Поклюке (Словения).

Юрий Шопин: Эмоции от дебюта на Кубке мира трудно с чем-то сравнить Биатлонист сборной России Юрий Шопин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира-2016/17 в Эстерсунде.

«Ты просто стоишь и ничего не можешь сделать». Почему завалена индивидуалка Сборная России по биатлону продлила свою антирекордную серию – у нашей команды 22 гонки подряд без медалей на Кубке мира.

Гараничев стартует 7-м в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстерсунде, Шипулин – 35-м Сегодня в 20:00 мск в Эстерсунде стартует мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира.

Глазырина и Шопин включены в состав сборной России на первый этап Кубка мира Юрий Шопин и Екатерина Глазырина включены в состав сборной России по биатлону для участия в гонках на первом этапе Кубка мира, который стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября.

Шопин занял пятое место в спринте на Кубке IBU, Гараничев – седьмой Норвежец Ветле Кристиансен одержал победу в спринте на 10 километров на Кубке IBU.

Игорь Захаркин: Не знаю, насколько серьезна травма Логинова. Есть другие, которые меня больше беспокоят Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказался о травме защитника Александра Логинова, который пропустил матч с минским «Динамо» (4:3).

Александр Тихонов: для Логинова мой телефон работает круглые сутки Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Без лимита. 5 причин, почему за российский биатлон все еще стыдно Всемирная антидопинговое агентство дисквалифицировала трех призеров и победителей этапов Кубков по биатлону из России на 17 лет. Старых получила 2 года, Логинов — 3, Юрьева — 12. Срок мог быть и меньше, если бы наш биатлон не вел себя странно и стыдно.

Павел Ростовцев: Логинов, если захочет, сможет вернуться после дисквалификации Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что российский биатлонист Александр Логинов имеет шансы на то, чтобы вернуться в большой спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Дмитрий Ярошенко: Логинов должен вернуться и отобраться на Олимпиаду-2018 Чемпион мира и Европы Дмитрий Ярошенко считает, что российский биатлонист Александр Логинов должен вернуться в спорт по окончании срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и отобраться на Олимпийские игры-2018.

Сергей Чепиков: Допинг стал клеймом российских биатлонистов Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков считает, что допинг стал серьезной проблемой российского биатлона, под ударом репутация национальной команды.

СБР не собирается оспаривать дисквалификацию российских биатлонистов СБР не собирается оспаривать дисквалификацию российских биатлонистов

Анатолий Алябьев: Логинов хороший парень, но дыма без огня не бывает Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал дисквалификацию российского биатлониста Александра Логинова на два года за употребление допинга.

Александр Кравцов: Союз биатлонистов России не собирается оспаривать решение антидопингового комитета IBU Антидопинговый комитет Международного союза биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов России (СБР) о решении по итогам заседания, которое касалось дел российских биатлонистов Александра Логинова, Ирины Старых и Екатерины Юрьевой.

Логинов дисквалифицирован за допинг до 25 ноября 2016 года Российский биатлонист Александр Логинов дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Решение об этом в пятницу обнародовал Международный союз биатлонистов.

Александр Тихонов: IBU скоро примет решение по Логинову Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил надежду, что Александр Логинов, попавшийся на допинге, сможет вернуться в спорт после очередного заседания международной федерации биатлона.