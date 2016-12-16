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Шопин стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке IBU‍, Логинов, отбывший дисквалификацию, – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Александр Логинов занял четвертое место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Эта гонка стала первым международным стартом для биатлониста после дисквалификации.

Победу в гонке одержал француз Антонен Гиггона. Второе место занял россиянин Юрий Шопин. Тройку замкнул немец Флоран Граф.  

Напомним, в ноябре 2014 года перед стартовым этапом Кубка мира Союз биатлонистов России отстранил Логинова от тренировок и официальных стартов в связи с информацией IBU об обнаружении запрещенного препарата в его пробе, взятой в период внесоревновательной подготовки в ноябре 2013 года. В итоге дисквалификация Логинова отсчитывается с момента повторного анализа проб и завершится 25 ноября 2016 года. Все результаты 23-летнего биатлониста с 26 ноября 2013 года аннулированы. 

Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км

1. Антонен Гигонна (Франция) - 49.58,6 (1 промах)
2. Юрий Шопин (Россия) - отставание 32,2 (1)
3. Флориан Граф (Германия) - 35,6 (1)
4. Александр Логинов (Россия) - 1.00,2 (2) 

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