Шопин стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке IBU, Логинов, отбывший дисквалификацию, – четвертый
Россиянин Александр Логинов занял четвертое место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Эта гонка стала первым международным стартом для биатлониста после дисквалификации.
Победу в гонке одержал француз Антонен Гиггона. Второе место занял россиянин Юрий Шопин. Тройку замкнул немец Флоран Граф.
Напомним, в ноябре 2014 года перед стартовым этапом Кубка мира Союз биатлонистов России отстранил Логинова от тренировок и официальных стартов в связи с информацией IBU об обнаружении запрещенного препарата в его пробе, взятой в период внесоревновательной подготовки в ноябре 2013 года. В итоге дисквалификация Логинова отсчитывается с момента повторного анализа проб и завершится 25 ноября 2016 года. Все результаты 23-летнего биатлониста с 26 ноября 2013 года аннулированы.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
1. Антонен Гигонна (Франция) - 49.58,6 (1 промах)
2. Юрий Шопин (Россия) - отставание 32,2 (1)
3. Флориан Граф (Германия) - 35,6 (1)
4. Александр Логинов (Россия) - 1.00,2 (2)