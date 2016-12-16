Пауло Дибала: Общаемся с Погба, он до сих пор скучает по «Ювентусу»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об отношениях с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который покинул туринский клуб минувшим летом.



«До сих пор поддерживаю контакт с ним. Вся наша команда скучает по этому футболисту, особенно по его классной игре и шуткам в раздевалке. Но и Погба тоже скучает по нам. Просто взгляните на наше положение в таблице и на позицию «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Дибалы Goal.



На данный момент «Юнайтед», набрав 27 очков, занимает 6 место в таблице АПЛ. «Ювентус» с 39-ю очками лидирует в Серии А.



Француз перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро, став самым дорогим игроком в истории футбола.



