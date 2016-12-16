Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пауло Дибала: Общаемся с Погба, он до сих пор скучает по «Ювентусу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об отношениях с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, который покинул туринский клуб минувшим летом.

«До сих пор поддерживаю контакт с ним. Вся наша команда скучает по этому футболисту, особенно по его классной игре и шуткам в раздевалке. Но и Погба тоже скучает по нам. Просто взгляните на наше положение в таблице и на позицию «Манчестер Юнайтед», – приводит  слова Дибалы Goal.

На данный момент «Юнайтед», набрав 27 очков, занимает 6 место в таблице АПЛ. «Ювентус» с 39-ю очками лидирует в Серии А.

Француз перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро, став самым дорогим игроком в истории футбола. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» начал переговоры по трансферу ДепаяМосковский «Спартак» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о возможном переходе голландского полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает портал Tribal Football.Официально: Эрнани подписал контракт с «Зенитом»По сообщению официального сайта питерского клуба, 22-летний бразильский полузащитник «Атлетико Паранаенсе» Эрнани стал игроком «Зенита».Клон Фернандиньо с мощью Халка. Всё о новичке «Зенита» ЭрнаниКлон Фернандиньо с мощью Халка. Всё о новичке «Зенита» ЭрнаниЭрнани – второй бразилец, который приезжает к Луческу в «Зенит». Но он больше похож не на Жулиано, а на Фернандиньо – и карьерой, и по роли.Ибрагимович может перебраться в MLSФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обдумывает вопрос о своем продолжении карьеры.«Вест Хэм» поставил условия «Манчестер Юнайтед» по трансферу ПайеТренерский штаб «Вест Хэма» готов отпустить полузащитника Димитрия Пайе в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание le10sport.com.Владимир Быстров: Шансы «Зенита» на победу в Лиге Европы? «Краснодар» вообще-то тоже участвует в турниреПолузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал об ожиданиях от матчей 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», а также подвел итоги выступления команды на групповом этапе.Витсель согласовал условия контракта с «Ювентусом»Полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает портал tuttojuve.com.Спортивный директор «Боруссии» М исключил переход ШвайнштайгераСпортивный директор Боруссии (Менхенгладбах) Макс Эберл ответил на вопрос о возможном приглашении в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.«Ювентус» объявил о продлении контракта со СтурароПолузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро продолжит выступления за туринский клуб. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.Защитник сборной Эквадора перешел в «Краснодар»Как сообщает официальный сайт «Краснодара», договорился о переходе защитника «Ференцвароша» и сборной Эквадора Кристиан Рамирес.«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по трансферу ШнайдерлинаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.Жозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонкуЖозе Моуринью: Делаем все возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонкуПредставители «Манчестер Юнайтед» прокомментировали для клубной пресс-службы выездную победу над «Кристал Пэлас» (2:1).Ракитич намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не планирует покидать каталонский клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.Гол Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Кристал Пэлас»Футболисты лондонского клуба «Кристал Пэлас» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии проиграли «Манчестер Юнайтед».Агент Эрнани: Стоимость трансфера в «Зенит» – 8 млн евро, в четверг игрок подпишет контрактАгент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролим Кармо, сообщил, что игрок 15 декабря подпишет контракт с «Зенитом».Ришедли Базур перешел из «Аякса» в «Вольфсбург»Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Ришедли Базур продолжит карьеру в «Вольфсбурге».Васин вернулся в ЦСКАЗащитник Виктор Васин, права на которого принадлежат ЦСКА, вернулся из «Уфы» в армейский клуб, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.День в истории. Майклу Оуэну – 37День в истории. Майклу Оуэну – 37Сегодня, 14 декабря, 37-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»Руководство «Ювентуса» продолжает поиски усиления центральной линии. Об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.Руководство «Манчестер Юнайтед» попытается убедить Моуринью не продавать РохоРуководство «Манчестер Юнайтед» довольно выступлением защитника Маркоса Рохо. Об этом сообщает издание Daily Record.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Пауло Дибала
Пауло Дибалавсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы