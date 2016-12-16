Николас Ломбертс: Очень странно, что я не могу уйти из «Зенита» после 10 лет в клубе

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о своем положении в петербургском клубе.

- Очень странно, что я не могу уйти из «Зенита» после 10 лет в клубе. Меня не ставят в основной состав, я выполняю функцию резервиста. Клуб не рассчитывает на меня, но при этом говорит, что у меня есть хороший контракт. Да, но я могу найти хороший контракт и в каком-нибудь другом месте.

Представьте, что мне придется дожидаться окончания своего контракта, и это все будет продолжаться в таком же духе… Но все что я слышал наверняка: «Зенит» не планирует продавать меня этой зимой. Я готовлю себя еще, как минимум, к 6 месяцам в клубе.

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Да, у меня были предложения от «Андерлехта» и «Брюгге». Но я искренне сожалею о сорвавшемся трансфере в «Бешикташ». Я был очень близок к переходу, бумаги были на руках, но в последний момент сделка была отменена турецкой стороной. Это было разочаровывающее. «Бешикташ», Стамбул – другой климат, другая жизнь. Прекрасный город, очаровательный стадион и фантастическая атмосфера на трибунах. Но такова жизнь. Значит, будут другие возможности, - приводит слова издание Het Nieuwsblad.

Напомним, летом СМИ сообщали о том, что «Зенит» и «Андерлехт» не смогли договориться о сумме трансфера. Агент бельгийца подтвердил эту информацию. По ходу трансферного окна игроком также интересовались «Уотфорд», «Аякс», ПСВ, «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Бешикташ».

В сезоне 2016/17 на счету 31-летнего футболиста двенадцать матчей (пять - в РФПЛ и Лиге Европы, два - в Кубке России).

Бельгиец выступает за «Зенит» с лета 2007 года. В составе сине-бело-голубых Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Во всех турнирах защитник провел за петербуржцев 286 матчей и забил 11 голов. Контракт игрока с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.