К Владимиру Габулову проявляют интерес несколько клубов РФПЛ

Российский голкипер Владимир Габулов сообщил о том, что он входит в сферу интересов сразу нескольких клубов РФПЛ.

- Скажу так: интерес ко мне проявляют определенные клубы, но говорить сейчас о чем-то конкретном пока рано. Я готов рассмотреть любое предложение, в том числе если оно поступит из-за границы. Исключать ничего не буду.

Летом тоже были предложения, но меня они не устроили. От одной из команд было предложение, но оно не совсем меня устроило. Речь идет не о финансах, а об инфраструктуре и общих футбольных условиях; в принципе, как оказалось, мои опасения оправдались. В остальном был интерес со стороны некоторых команд, но дальше него не пошло. В итоге все свободное время я посвятил родным, съездил на родину. Я понимал, что с зимы опять начнется рабочий режим, поэтому получал максимум удовольствия от пребывания с ними, - цитирует Габулова ТАСС.

33-летний Габулов находится без клуба после того, как по окончании прошлого сезона истек его контракт с московским «Динамо».

