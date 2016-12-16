ФИФА расширила дисквалификацию Еременко

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение расширить дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, сообщает пресс-служба ФИФА.

Теперь дисквалификация игрока распространяется на все турниры под эгидой ФИФА и организаций, входящих в федерацию.

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).