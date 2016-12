Кроос признан лучшим немецким футболистом по версии Goal

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признан лучшим немецким игроком по версии интернет-издания Goal.

«Мне трудно сказать, кто является лучшим игроком нашей страны. Но весь мир знает о силе сборной Германии. У нас в национальной команде много хороших игроков, поэтому я скажу так: наш лучший игрок – это вся команда», – заявил полузащитник «сливочных».

'Germany's best player is the team' - Kroos https://t.co/OWhHPkInVq pic.twitter.com/mJ0M9mMyNo