Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кроос признан лучшим немецким футболистом по версии Goal

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признан лучшим немецким игроком по версии интернет-издания Goal.

«Мне трудно сказать, кто является лучшим игроком нашей страны. Но весь мир знает о силе сборной Германии. У нас в национальной команде много хороших игроков, поэтому я скажу так: наш лучший игрок – это вся команда», – заявил полузащитник «сливочных».

В этом году Кроос выиграл на клубном уровне Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА. Вместе со сборной Германии футболист дошел до полуфинала Евро-2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карло Анчелотти: Три-четыре года Роналду может оставаться на своем уровнеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что вслед за «Золотым мячом» форвард Криштиану Роналду станет обладателем приза лучшему игроку года по версии ФИФА.Неймар назвал игрока «Реала», которого он хотел бы видеть в «Барселоне»Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар считает, что его команду серьезно бы усилил защитник мадридского «Реала» Марсело, вместе с которым он выступает за национальную команду.Зинедин Зидан – о внедрении видеоповторов: Новые идеи должны быть понятны всемГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал свое отношение к видеопросмотром, а также поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира с японской командой «Касима Антлерс».«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мираВ Японии на клубном чемпионате мира определился второй финалист. Им стал мадридский «Реал», который в 1/2 финала обыграл колумбийский клуб «Америка».«Реал» объявил состав на полуфинальный матч клубного ЧМСтал известен стартовый состав мадридского «Реала» на полуфинальный матч с командой «Америка», который состоится в рамках клубного чемпионата мира.Серхио Рамос не сыграет с «Америкой»Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит полуфинал клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой», сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.Зинедин Зидан: Роналду – без преувеличения лучший игрок в истории «Реала»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал португальца Криштиану Роналду лучшим игроком в истории клуба.Зинедин Зидан: Все в «Реале» понимают, что завтра нас ждет очень сложный матчГлавный тренер мадридского «Реала» в преддверии матча с Америкой» рассказал о физическом состоянии своих подопечных, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.День в истории. Майклу Оуэну – 37День в истории. Майклу Оуэну – 37Сегодня, 14 декабря, 37-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.Криштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на другихКриштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на другихНападающий «Реала» рассказал, в чем разница между первым и четвертым «Золотым мячом» и пообещал на будущий год догнать Месси.Криштиану Роналду: Если бы мы играли в одной команде с Месси, у меня было бы больше «Золотых мячей»Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что если бы играл в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси, у него было бы больше «Золотых мячей», чем у форварда «Барселоны».Рамос подарил Роналду торт в форме золотого мяча (фото)Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил своего партнера по клубу Криштиану Роналду с завоеванием четвертого «Золотого мяча».Роналду более, чем в два раза опередил Месси по итогам голосования за «Золотой мяч»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду более чем в два раза опередил лидера «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разКриштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения «Золотого мяча».Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингРоналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтингВ понедельник стало известно имя обладателя «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту года.«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшимНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.«Золотой мяч» Роналду в картинках«Золотой мяч» Роналду в картинкахВсё, что нужно знать о том, за что 31-летнему форварду присудили приз по итогам 2016 года, – в инфографике «Советского спорта».Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуРоналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуПриз вернулся к истокам – лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналисты

Германия
Германиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Тони Кроос
Тони Кроосвсе новости