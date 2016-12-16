Андрей Шкаликов: В первых раундах Поветкин будет осторожен, а потом начнется «заруба»

Известный промоутер Андрей Шкаликов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который пройдет завтра вечером в Екатеринбурге.

- По внешнему виду разница в весе соперников показалась даже больше - килограммов на пятнадцать, - сказал по телефону Шкаликов. - Но канадец - довольно бьющий боксер, и Поветкина могут выручить только скорость и свежесть. Я надеюсь, что в последних раундах боя будет нокаут - Поветкин выглядит посвежее соперника. Я думаю, что примерно раунда до четвертого Александр будет боксировать в разведывательном ключе, потому что Стиверн очень мощный и сильный боксер. В первых раундах Поветкин будет осторожен, а потом в силу Сашиного характера начнется настоящая «заруба», - передает слова Шкаликова «Р-Спорт».

Добавим, что действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.