Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Шкаликов: В первых раундах Поветкин будет осторожен, а потом начнется «заруба»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный промоутер Андрей Шкаликов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который пройдет завтра вечером в Екатеринбурге.

- По внешнему виду разница в весе соперников показалась даже больше - килограммов на пятнадцать, - сказал по телефону Шкаликов. - Но канадец - довольно бьющий боксер, и Поветкина могут выручить только скорость и свежесть. Я надеюсь, что в последних раундах боя будет нокаут - Поветкин выглядит посвежее соперника. Я думаю, что примерно раунда до четвертого Александр будет боксировать в разведывательном ключе, потому что Стиверн очень мощный и сильный боксер. В первых раундах Поветкин будет осторожен, а потом в силу Сашиного характера начнется настоящая «заруба», - передает слова Шкаликова «Р-Спорт».

Добавим, что действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.

Голосование: Как завершится бой Поветкин – Стиверн?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стиверн тяжелее, Поветкин увереннее. Как Екатеринбург ждет шоуСтиверн тяжелее, Поветкин увереннее. Как Екатеринбург ждет шоуЗавтра пройдет бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Стиверн перевесил Поветкина почти на 12 кгСегодня россиянин Александр Поветкин и представитель Канады Бермейн Стиверн прошли процедуру взвешивания перед боем.Александр Лебзяк: Я отдаю предпочтение ПоветкинуБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Руслан Проводников: Уровень Поветкина все-таки выше, чем у СтивернаБывший чемпион мира Руслан Проводников поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Дону Кингу вручили премию за преданность боксуВсемирный боксерский совет (WBС) наградил известного промоутера Дона Кинга призом Lifetime Award за преданность боксу.Организаторы поединка Поветкин – Стиверн закупили 15 тысяч масок для профилактики кориВ пресс-службе промоутерской компании «РМК Боксинг Промоушен» заявил, что организаторы поединка Александр Поветкин – Бермейн Стиверн закупили 15 тысяч масок для профилактики кори.Эдуард Трояновский: Поветкин больше года не боксировал, это его мотивирует в поединке со СтиверномБывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Призовой фонд боя Поветкин – Стиверн составит 3 миллиона долларовГлава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал о том, как будет распределяться призовой фонд в поединке Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаПоветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперникаВ субботу Александр Поветкин и Бермейн Стиверн поспорят за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Андрей Рябинский: Будем судиться с представителями Уайлдера, это будет увлекательный квестГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о несостоявшемся поединке между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом из России Александром Поветкиным.Андрей Рябинский: Вести бизнес с Доном Кингом – удовольствие ниже среднегоГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах с Доном Кингом о проведении боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном.Бермейн Стиверн: Я нокаутирую ПоветкинаКанадский супертяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Бермейн Стиверн: Холод в Екатеринбурге меня не страшит, я из КанадыКанадский супертяжеловес Бермейн Стиверн поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Александр Поветкин: Посмотрим, что Стиверн покажет на рингеЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с канадцем Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Все допинг-пробы Поветкина – чистыеГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что все допинг-пробы россиянина Александра Поветкина, взятые перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном, дали отрицательный результат.Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть ПоветкинуБермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть ПоветкинуКанадский тяжеловес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.Григорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раундаГригорий Дрозд: Поветкин нокаутирует Стиверна до шестого раундаБывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своей готовности вернуться на ринг.Бермейн Стиверн: Не могу дождаться момента, когда я нокаутирую Поветкина. Промоутер и тренер не смогут драться за негоКанадский тяжеловес Бермейн Стиверн уверен в своей победе над Александром Поветкиным.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.

Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости