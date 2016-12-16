ITF объяснила, почему Шараповой запретили провести выставочный матч в Петербурге

Международная федерация тенниса (ITF) прокомментировала запрет на выступление Марии Шараповой в выставочных матчах в рамках St. Petersburg Ladies Trophy 2017.

- По правилам совместной антидопинговой программы игрок, отбывающий дисквалификацию, не может принимать участие в мероприятиях, включенных в программы турниров, в том числе соревнования под эгидой WTA, - написала ITF в ответ на запрос корреспондента «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Директор SPb Ladies Trophy: Видимо, Шараповой нельзя играть выставочные матчи в рамках крупных турниров WTA

Напомним, 16 декабря генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что ITF запретила Марии Шараповой проводить выставочные матчи в Петербурге.

Мария Шарапова, дисквалифицированная за употребление мельдония в начале сезона-2016, после сокращения срока отстранения сможет вернуться в WTA-тур 26 апреля 2017 года.

Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля 2017-го.