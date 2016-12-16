Карло Анчелотти: Три-четыре года Роналду может оставаться на своем уровне
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти считает, что вслед за «Золотым мячом» форвард Криштиану Роналду
станет обладателем приза лучшему игроку года по версии ФИФА.
«Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Он был лучше других в этом году. Поэтому награда логична. Не могу сказать, как долго он сможет оставаться на этом уровне. Но я не считаю, что он уже старый.
Он уже больше играет в центре и при мне он мог не отходить глубоко назад. Думаю, что три-четыре года он может сохранить свой уровень», – приводит слова Анчелотти официальный сайт ФИФА.
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