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Карло Анчелотти: Три-четыре года Роналду может оставаться на своем уровне

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что вслед за «Золотым мячом» форвард Криштиану Роналду станет обладателем приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Он был лучше других в этом году. Поэтому награда логична. Не могу сказать, как долго он сможет оставаться на этом уровне. Но я не считаю, что он уже старый.

Он уже больше играет в центре и при мне он мог не отходить глубоко назад. Думаю, что три-четыре года он может сохранить свой уровень», – приводит слова Анчелотти официальный сайт ФИФА.

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