Нигерийский нападающий «Эйпена» отказался от перехода в ЦСКА

Нападающий бельгийского клуба «Эйпен» Анри Оникуру отказался от перехода в московский ЦСКА.

- У меня есть предложения от «Фенербахче», «Лейпцига», ЦСКА и «Хоффенхайма», но сейчас я хочу сосредоточиться на игре за «Эйпен», а уже после окончания сезона буду двигаться дальше, - цитирует форварда African Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии 19-летний нигериец провел 20 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контакт с «Эйпеном» действует до 2020 года.