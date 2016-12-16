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Джоэль Фрилэнд: Во время травмы я был на всех вечерних тренировках ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

Центровой ЦСКА Джоэль Фрилэнд рассказал о том, как восстанавливался после травмы.

«После прибытия в команду я на протяжении шести недель по три часа в день проводил в медицинском центре, выполняя упражнения на укрепление плеча. На смену этим занятиям пришла работа в тренажерном зале с нашими тренерами, массаж и всё, что помогало плечу прийти в норму. При этом я приезжал на все вечерние тренировки, постоянно был с командой. Уверен, сейчас это поможет мне быстрее влиться», – сказал Фрилэнд в интервью «Известиям». 

Напомним, в пятницу ЦСКА примет в Евролиге «Барселону». Для Фрилэнда этот матч станет третьим после девятимесячного перерыва.

Матч

ЦСКА - Барселона

Место и дата

16 декабря 20:30, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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