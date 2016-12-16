Джоэль Фрилэнд: Во время травмы я был на всех вечерних тренировках ЦСКА

Центровой ЦСКА Джоэль Фрилэнд рассказал о том, как восстанавливался после травмы.

«После прибытия в команду я на протяжении шести недель по три часа в день проводил в медицинском центре, выполняя упражнения на укрепление плеча. На смену этим занятиям пришла работа в тренажерном зале с нашими тренерами, массаж и всё, что помогало плечу прийти в норму. При этом я приезжал на все вечерние тренировки, постоянно был с командой. Уверен, сейчас это поможет мне быстрее влиться», – сказал Фрилэнд в интервью «Известиям».

Напомним, в пятницу ЦСКА примет в Евролиге «Барселону». Для Фрилэнда этот матч станет третьим после девятимесячного перерыва.