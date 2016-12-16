Владимир Юрзинов: Возвращение Ковальчука в состав сборной для меня было очевидно

Консультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.

- Состав нашей сборной на Кубке «Первого канала» можно назвать сбалансированным. Кроме молодых игроков, которые удачно проявили себя на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла, на турнире получили возможность сыграть и большие звезды – Павел Дацюк и Илья Ковальчук. В возвращении Ильи в состав нет ничего удивительного, для меня было очевидно, что двери для него всегда открыты, учитывая то, как он играет за СКА в последнее время. Ни один тренер себе не враг и всегда готов вызвать игрока, который себя проявляет.

В прошлом году на Кубке «Первого канала» состав был без оговорок звездный – но как все закончилось? Сборная оказалась на последнем месте в родных стенах. Во всех матчах не было целостной картины – ни в обороне, ни в атаке. Кто-то тогда говорил, мол, ничего страшного, турнир подготовительный перед домашним чемпионатом мира. Чепуха. Дома надо выигрывать при любом раскладе, - рассказал Юрзинов в интервью Sobesednik.ru.

Напомним, что в первом матче Кубка Первого канала сборная России уступила шведской команде со счетом 1:3. В параллельном матче финны переиграли чехов — 4:2.