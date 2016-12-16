Владимир Юрзинов: Возвращение Ковальчука в состав сборной для меня было очевидно
Консультант тренерского штаба сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.
- Состав нашей сборной на Кубке «Первого канала» можно назвать сбалансированным. Кроме молодых игроков, которые удачно проявили себя на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла, на турнире получили возможность сыграть и большие звезды – Павел Дацюк и Илья Ковальчук. В возвращении Ильи в состав нет ничего удивительного, для меня было очевидно, что двери для него всегда открыты, учитывая то, как он играет за СКА в последнее время. Ни один тренер себе не враг и всегда готов вызвать игрока, который себя проявляет.
В прошлом году на Кубке «Первого канала» состав был без оговорок звездный – но как все закончилось? Сборная оказалась на последнем месте в родных стенах. Во всех матчах не было целостной картины – ни в обороне, ни в атаке. Кто-то тогда говорил, мол, ничего страшного, турнир подготовительный перед домашним чемпионатом мира. Чепуха. Дома надо выигрывать при любом раскладе, - рассказал Юрзинов в интервью Sobesednik.ru.
Напомним, что в первом матче Кубка Первого канала сборная России уступила шведской команде со счетом 1:3. В параллельном матче финны переиграли чехов — 4:2.
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Финляндия - Чехия - 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Аалтонен 2:49 (1:0). Аалтонен (Лепистё, Койвисто), 11:12 (2:0). Томашек (Ержабек, Ржичка), 22:45 (2:1). Хинтц (Грендаль), 27:02 (3:1). Эркинъюнтти (Хаапала, Осала), 32:52 (4:1 - бол.). Йордан 47:12 (4:2).
Место и дата
15 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция