Вице-президент ESL: «Я считаю CS:GO самой здоровой из киберспортивных дисциплин на сегодняшний день»

Вице-президент компании ESL Михал «Carmac» Блихарц в интервью сайту Natus Vincere рассказал о соревновательной сцене CS:GO, о развитии дисциплин в будущем, а также поделился мнением о признании киберспорта спортом.



«Я считаю CS:GO самой здоровой из киберспортивных дисциплин на сегодняшний день в том аспекте, что игра проделала путь от топ-20 до топ-1 мира. Существует множество команд, которые повысили свой уровень и стали гораздо более конкурентоспособными, что невероятно хорошо для сцены.

Это всё стало возможным благодаря экосистеме, где у каждого есть шанс выиграть в каждую неделю года. Большинство игроков тренируются, как сумасшедшие, ради реальных и мгновенных возможностей. Если дверь, ведущая к славе и признанию, будет открываться лишь дважды в год, они будут браться за дело лишь дважды в год ради этих возможностей. Если же дверь открывается еженедельно, то у вас появляются мотивированные игроки и команды, которые настойчиво работают круглый год. Это хорошо. Это здорóво. Это создает новых игроков, которые в будущем собьют команды вроде Virtus.pro и SK Gaming с пьедестала почёта.



Слишком рано говорить о таких вещах. Будет ли CS:GO одной из ведущих дисциплин в прогейминге через пять лет? Будет ли Dota 2? У нас есть десятилетний ребенок — к чему он или она готовится сегодня? Время для этого разговора настанет, но нам надо выяснить ещё так много вещей, до того как мы подумаем о том, чтобы учить пятилеток играть в компьютерные игры профессионально.



Не отнес бы к важным вопрос, является ли киберспорт спортом или нет. Для меня это не имеет значения. Я также думаю, что легко создать киберспортивные ассоциации в сфере компетенции каких-либо госструктур. Зачем издателям позволять третьей стороне вроде государства отдавать контроль над лицензированием своего игрового продукта? Я не говорю, что нельзя найти решение, но я говорю, что оно будет очень, очень непростым».



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