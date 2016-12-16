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Сергей Плотников: Попробую ли еще раз пробиться в НХЛ? Рано об этом говорить

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.

- Конечно, есть сожаление о том, что не удалось закрепиться в «Питтсбурге», хотелось большего. Но такова жизнь. Сейчас я в СКА, все остальное – в прошлом. Не жалею, что потратил сезон на эту попытку. Как говорится, плохой опыт – тоже опыт. Но были и плюсы, которые помогают мне сейчас и будут, надеюсь, помогать в будущем. Попробую ли еще раз пробиться в НХЛ? Рано об этом говорить, у меня еще год контракта с армейцами, - приводит слова Плотникова официальный сайт КХЛ.

Напомним, после сезона-2014/15 Плотников выкупил свой контракт у «Локомотива» и подписал однолетнее соглашение с «Питтсбургом». В составе «Пингвинз» нападающий провел провел 32 матча, набрав 2 (0+2) очка. В феврале 2016 года хоккеист был обменян в «Аризону» на форварда Маттиаса Плахта и условное право выбора в седьмом раунде драфта-2017.

В июле 25-летний игрок подписал контракт с петербургским СКА, за который в сезоне-2016/17 Плотников провел 36 матчей, забросил 10 шайб и отдал 15 передач. 

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