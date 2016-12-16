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Тренер «Бетиса» Санчес: Основная борьба Зозули – с испанским языком

Источник:  ТК «Футбол» (Украина)Комментарии

Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес рассказал, почему в заявку команды не проходит  украинский форвард Роман Зозуля.

«Наши футболисты очень тяжело работают. Каждый должен приложить максимум усилий, чтобы попасть в основной состав. Сегодня мы поняли: Зозуля готов войти в число двадцати игроков на поединок с «Алавесом». Роман хорошо показывает себя на тренировках. Хотим, чтобы он адаптировался как можно быстрее. Но основная его борьба пока - с испанским языком», - цитирует Санчеса сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».

В нынешнем сезоне 27-летний Роман Зозуля провел три матча за «Бетис», в последних матчах он не попадает в заявку.

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