Александр Алиев: Хочу учиться на тренера
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи»
Александр Алиев сказал, что пока не заявляет о завершении карьеры футболиста,
но уже думает о тренерской карьере.
«Что сожалеть? Что произошло – то произошло. Самое главное – не опускать голову и продолжать идти дальше. Возможно, у меня пойдет тренерская карьера. Я не скрываю, что хочу пойти учиться на тренера. Буду подавать документы. Почему нет?
Я не объявлял о том, что хочу закончить карьеру игрока. Конечно, у
меня есть предложения. Я буду смотреть, что лучше для меня. Где-то еще хочется
поиграть. Но если конкретно ничего не будет, то пойду уже получать лицензию
тренера», - цитирует Алиева сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».
Последним клубом Алиева был казахстанский «Тараз», сейчас 31-летний полузащитник является свободным агентом.