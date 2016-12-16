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Александр Алиев: Хочу учиться на тренера

Источник:  ТК «Футбол» (Украина)Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев сказал, что пока не заявляет о завершении карьеры футболиста, но уже думает о тренерской карьере.

«Что сожалеть? Что произошло – то произошло. Самое главное – не опускать голову и продолжать идти дальше. Возможно, у меня пойдет тренерская карьера. Я не скрываю, что хочу пойти учиться на тренера. Буду подавать документы.  Почему нет?

Я не объявлял о том, что хочу закончить карьеру игрока. Конечно, у меня есть предложения. Я буду смотреть, что лучше для меня. Где-то еще хочется поиграть. Но если конкретно ничего не будет, то пойду уже получать лицензию тренера», - цитирует Алиева сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».

Последним клубом Алиева был казахстанский «Тараз», сейчас 31-летний полузащитник является свободным агентом.

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