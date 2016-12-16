«Спартак» начал переговоры по трансферу Депая

Московский «Спартак» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о возможном переходе голландского полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает портал Tribal Football.

Как сообщает издание, представители «Спартака» уже вступили в переговоры с английским клубом о переходе Депая в стан московского клуба в зимнее трансферное окно.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в интервью порталу также подтвердил информацию о том, что в следующем месяце полузащитник может покинуть клуб.

- Я всегда открыт для переговоров по трансферам для каждого игрока. Я никогда не останавливаю игрока, если он хочет сменить команду, - цитирует Моуринью Tribal Football.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему голландцу со стороны «Эвертона» и «Ромы».

В нынешнем сезоне Депай провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.