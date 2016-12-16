Тина Канделаки: «Матч ТВ» - коммерческий ресурс. Мы выполняем все финансовые показатели
Генеральный
продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сказала,
что канал не является дотационным и выполняет поставленные акционерами задачи,
в том числе и в финансовом плане.
— «Матч ТВ» дотационный?
— Еще раз подчеркну, что мы являемся коммерческим ресурсом и
бизнес-ориентированным подразделением холдинга. «Матч ТВ» — не государственный
канал. Мы работаем по согласованному плану и выполняем все показатели, которые
были перед нами поставлены акционерами, в том числе и финансовые.
—
Президент сказал, что создается новый телеканал, естественно, бюджет выделил и
так далее, очевидно все же.
— Канал создан по указу президента, но финансирует его АО
«Газпром-медиа Холдинг», которое не является государственным. Перед нами стоят
очень четкие задачи по выходу канала на самоокупаемость. Существует субсидия от
государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением
менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал.
«Почему вы нас не снимаете? У вас же задача популяризовать спорт», — любимый
вопрос федераций и клубов. Но еще есть задача выйти на самоокупаемость
«БИЗНЕС Online».
«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Телеканал показывает спортивные трансляции, передачи о спорте и здоровом образе жизни. Ранее Тина Канделаки также заявила, что видит большой потенциал освещения соревнования по киберспорту.