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Тина Канделаки: «Матч ТВ» - коммерческий ресурс. Мы выполняем все финансовые показатели

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сказала, что канал не является дотационным и выполняет поставленные акционерами задачи, в том числе и в финансовом плане.

— «Матч ТВ» дотационный?

— Еще раз подчеркну, что мы являемся коммерческим ресурсом и бизнес-ориентированным подразделением холдинга. «Матч ТВ» — не государственный канал. Мы работаем по согласованному плану и выполняем все показатели, которые были перед нами поставлены акционерами, в том числе и финансовые.

— Президент сказал, что создается новый телеканал, естественно, бюджет выделил и так далее, очевидно все же.

— Канал создан по указу президента, но финансирует его АО «Газпром-медиа Холдинг», которое не является государственным. Перед нами стоят очень четкие задачи по выходу канала на самоокупаемость. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. «Почему вы нас не снимаете? У вас же задача популяризовать спорт», — любимый вопрос федераций и клубов. Но еще есть задача выйти на самоокупаемость
«БИЗНЕС Online».

«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Телеканал показывает спортивные трансляции, передачи о спорте и здоровом образе жизни. Ранее Тина Канделаки также заявила, что видит большой потенциал освещения соревнования по киберспорту.


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