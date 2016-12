«Пришло время расслабиться и подумать». Масса намекнул на возвращение в «Формулу-1»

Бразильский автогонщик Фелипе Масса, завершивший карьеру пилота «Формулы-1» по окончании минувшего сезона, намекнул на свое возвращение в «Королевские гонки».

Вчера СМИ сообщили о том, что «Уильямс» попросили 35-летнего гонщика возобновить карьеру в связи с тем, что основной пилот команды Вальттери Боттас возможно перейдет в «Мерседес».

На что Фелипе написал в твиттере: «Отправляемся на каникулы. Время расслабиться, получить удовольствие и подумать».

On the way to our holidays! Time to enjoy , relax and 🤔... a caminho das férias! Curtir , descansar e 🤔... pic.twitter.com/L6iPXPu1yP