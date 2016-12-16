Стрельцов занял второе место в гонке преследования на юниорском Кубке IBU, победил украинец Труш
На юниорском Кубке IBU в Хохфильцене (Австрия) состоялась
гонка преследования у юниоров. Второе место занял россиянин Кирилл Стрельцов.
При точной стрельбе Стрельцов отстал от победителя гонки
украинца Виталия Труша на 11,4 секунды. Труш промахнулся один раз. Третье место
у представителя Казахстана Романа Еремина.
Юниорский Кубок IBU
2-й этап
Хохфильцен (Австрия)
Юниоры
Гонка преследования
1. Виталий Труш (Украина) 34.08,3 (0+0+1+0)
2. Кирилл Стрельцов (Россия) +11,4 (0+0+0+0)
3. Роман Еремин (Казахстан) + 44,3 (2+2+0+0)
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