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Стрельцов занял второе место в гонке преследования на юниорском Кубке IBU, победил украинец Труш

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На юниорском Кубке IBU в Хохфильцене (Австрия) состоялась гонка преследования у юниоров. Второе место занял россиянин Кирилл Стрельцов.

При точной стрельбе Стрельцов отстал от победителя гонки украинца Виталия Труша на 11,4 секунды. Труш промахнулся один раз. Третье место у представителя Казахстана Романа Еремина.

Юниорский Кубок IBU

2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

Юниоры

Гонка преследования

1. Виталий Труш (Украина) 34.08,3 (0+0+1+0)
2. Кирилл Стрельцов (Россия) +11,4 (0+0+0+0)
3. Роман Еремин (Казахстан) + 44,3 (2+2+0+0)

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