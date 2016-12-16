Алексис Санчес: Я впервые в жизни дал интервью на английском языке

Чилийский нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес рассказал о том, как ему поддается изучение английского языка.

«Сначала мне пришлось брать уроки английского языка, по два часа в день. Потом я начал пользоваться теми словами, что выучил, и начал пробовать общаться на английском языке с партнерами и тренером. Мне нравится английский язык, а его изучение помогает мне развиваться как личности.

Несколько дней назад я впервые в жизни дал интервью на английском языке. Мне казалось, это будет сложно, хотя на самом деле мне было комфортно. Необходимо изучать язык и дальше, развиваться как личности», - сказал Санчес.

Напомним, в составе лондонского клуба 27-летний чилиец в текущем сезоне принял участие в 22-х матчах, в которых забил 14 мячей.