Леснар дисквалифицирован на год и оштрафован на 250 тысяч долларов за провал допинг-теста

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар дисквалифицирован Спортивной комиссией штата Невада на один год и оштрафован на 250 тысяч долларов за проваленные допинг-тесты.

Пробы были сданы до турнира UFC 200, в рамках которого Леснар победил Марка Ханта. Комиссия приняла решение изменить статус поединка на «несостоявшийся». Теперь Леснар сможет вернуться в ММА не раньше июля 2017 года.