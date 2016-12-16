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Киевское «Динамо» предложит Шовковскому работу в структуре клуба

Источник:  Sport.uaКомментарии

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, возможно, останется работать в структуре клуба. Такое предложение ему поступит в ближайшее время.

По информации Sport.ua, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не рассматривает вариант с приглашением Александра Шовковского в свой тренерский штаб.

На данный момент Шовковский еще не определился с тем, чем будет заниматься после окончания карьеры. По имеющейся информации, президент «Динамо» Игорь Суркис готовит 41-летнему голкиперу, который провел в клубе более двадцати лет, предложение остаться работать в структуре клуба.

Ранее стало известно, что Александр завершил карьеру игрока.

Напомним, голкипер выступал за основную команду киевского «Динамо» с 1993 года. За 23 года футболист выиграл вместе с клубом чемпионат (14 раз), Кубок (11), а также Суперкубок Украины (6). Также Александр становился обладателем Кубка чемпионов Содружества (4 раза). За национальную сборную Шовковский провел 92 матча.


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