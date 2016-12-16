Киевское «Динамо» предложит Шовковскому работу в структуре клуба
Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский,
возможно, останется работать в структуре клуба. Такое предложение ему поступит
в ближайшее время.
По
информации Sport.ua, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не
рассматривает вариант с
приглашением Александра
Шовковского в свой тренерский штаб.
На данный момент Шовковский еще не определился с тем, чем будет заниматься после окончания карьеры. По имеющейся информации, президент «Динамо» Игорь Суркис готовит 41-летнему голкиперу, который провел в клубе более двадцати лет, предложение остаться работать в структуре клуба.
Ранее стало известно, что Александр завершил карьеру игрока.
Напомним, голкипер выступал за основную команду киевского
«Динамо» с 1993 года. За 23 года футболист выиграл вместе с клубом чемпионат
(14 раз), Кубок (11), а также Суперкубок Украины (6). Также Александр
становился обладателем Кубка чемпионов Содружества (4 раза). За национальную
сборную Шовковский провел 92 матча.