Месси сделал подарок сыну Йохана Кройфа (фото)
Жорди Кройф, сын легендарного футболиста «Барселоны» и сборной Голландии Йохана Кройфа, получил в подарок от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси бутсы от компании adidas.
«Мне было очень приятно получить эти бутсы с автографом. Огромное спасибо за сегодняшний день!», – написал Жорди Кройф, выложив следующее фото:
Отметим, что Жорди Кройф, будучи футболистом, успел поиграть за такие известные команды, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Сельта».
На данный момент сын известного футболиста занимает пост спортивного директора «Маккаби Тель-Авив».
Растоптать надежду «Барселоны». Превью 16-го тура испанской Примеры
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически