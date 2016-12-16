Месси сделал подарок сыну Йохана Кройфа (фото)

Жорди Кройф, сын легендарного футболиста «Барселоны» и сборной Голландии Йохана Кройфа, получил в подарок от форварда сине-гранатовых Лионеля Месси бутсы от компании adidas.

«Мне было очень приятно получить эти бутсы с автографом. Огромное спасибо за сегодняшний день!», – написал Жорди Кройф, выложив следующее фото:

Really happy admiring the signed boots from the #1. Huge thanks for the present, @leomessi Фото опубликовано Jordi Cruyff (@jordicruyff) Дек 15 2016 в 3:07 PST

Отметим, что Жорди Кройф, будучи футболистом, успел поиграть за такие известные команды, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Сельта».

На данный момент сын известного футболиста занимает пост спортивного директора «Маккаби Тель-Авив».

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