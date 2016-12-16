Арсен Венгер: У Озила и Санчеса 18 месяцев по контракту, нет повода для беспокойства

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о будущем футболистов команды Алексиса Санчеса и Месута Озила.

«У них еще 18 месяцев по контракту, нет повода для беспокойства. Возможно, газетам не хватает креатива в своих материалах», - сказал Венгер.

Напомним, 28-летний немец в составе столичного клуба сыграл 21 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач, а 27-летний чилиец забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, проведя на один матч больше.