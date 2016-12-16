Глава киберспортивного направления Blizzard: «Было бы круто, если бы Криштиану Роналду играл в Overwatch»

Глава киберспортивного направления Blizzard Нейт Нанцер в интервью «Чемпионату» рассказал о влиянии футбольных клубов на киберспортивную индустрию.



«Мы видим интерес со стороны НБА, НФЛ и английской Премьер-лиги. Также с интересом за дисциплиной наблюдают владельцы киберспортивных организаций. Для нас важно, чтобы люди, которые будут помогать с продвижением лиги, были так же страстно увлечены киберспортом, как и мы, а не участвовали в этом, потому что лига — очередной горячий пирожок.



Футбольные клубы могут привнести огромный вклад в индустрию. Сейчас достаточно много команд подписывают игроков в FIFA, но лишь некоторые пока способны вывести киберспорт на новый уровень. Если посмотреть, на что они способны с позиции того, как они работают на местном рынке, как они выстраивают бренд, какие активности используют, то это будет невероятно полезно для киберспорта. Команды, базирующиеся в городах, — одна из важных тем для нас. Мы это делаем для того, чтобы открыть доступ для владельцев команд к дополнительным доходам, которых сейчас не существует в киберспорте. Если задуматься над заработком футбольных клубов, все свои деньги они получают за счёт продаж билетов, мерчендайза, локальной рекламы и спонсоров и прочих источников, которых пока нет в нашей индустрии. Не думаю, что всё резко изменится, определённо понадобится время, но нам кажется правильным смотреть в этом направлении.



Было бы круто, если бы Криштиану Роналду играл в Overwatch. Но, как по мне, куда круче сделать таким Overwatch, чтобы у нас появился свой Роналду. Подобные вещи пока не происходили в киберспорте. Нет пока звезды глобального масштаба, способной олицетворять с собой определённую дисциплину. Люди вроде меня должны работать над этим, создавать правильную инфраструктуру и контент, а также давать возможность игрокам богатеть и становиться звездами. Вот о чём я мечтаю – иметь своего Роналду в Overwatch. Необязательно, чтобы сам Роналду становился фанатом игры».



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