Бывший тренер «Спартака» зарабатывает больше всех во Франции

Унай Эмери, тренировавший московский «Спартак» в 2012 году, а ныне возглавляющий клуб «Пари Сен-Жермен», стал по итогам года самым высокооплачиваем ым тренером французской Лиги 1, сообщает L’Equipe.

Ежемесячная зарплата Эмери составляет 420 000 евро «грязными», не считая премиальных. Во французском зарплатном «рейтинге» он опережает швейцарца Люсьена Фавра («Ницца») – 200 000 евро и португальца Леонарду Жардима («Монако») – 180 000 евро. Жардим, правда, налогов в Монте-Карло почти не платит, а потому в итоге получает «чистыми» больше Фавра и не на много меньше Эмери.

7 тренеров Лиги 1 получают от 100 000 евро и больше, остальные в пределах 30 000 – 70 000 евро. По законам французского профессиональног о футбола минимальная зарплата тренеров Лиги 1 не может быть ниже 17 920 евро «грязными» в месяц.