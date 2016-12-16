Бывший тренер «Спартака» зарабатывает больше всех во Франции
Унай Эмери, тренировавший московский «Спартак» в 2012 году, а ныне возглавляющий клуб «Пари Сен-Жермен», стал по итогам года самым высокооплачиваем
Ежемесячная зарплата Эмери составляет 420 000 евро «грязными», не считая премиальных. Во французском зарплатном «рейтинге» он опережает швейцарца Люсьена Фавра («Ницца») – 200 000 евро и португальца Леонарду Жардима («Монако») – 180 000 евро. Жардим, правда, налогов в Монте-Карло почти не платит, а потому в итоге получает «чистыми» больше Фавра и не на много меньше Эмери.
7 тренеров Лиги 1 получают от 100 000 евро и больше, остальные в пределах 30 000 – 70 000 евро. По законам французского профессиональног