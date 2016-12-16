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Вольфганг Пихлер: Проблема с допингом в России исходит от КГБ и правительства, это как в «Джеймсе Бонде»

Источник:  SVTКомментарии

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас работает со сборной Швеции, поделился своим мнением о проблеме допинга в России. Он связал это с работой КГБ и правительства.

- Это идет от российской власти. Это работа КГБ и работа правительства. Это как в криминальных романах, это как «Джеймс Бонд».

- КГБ? Вы уверены?

Да, я уверен. Когда я был в России, они спросили нашего президента (президента СБР), нужна ли ему помощь со стороны КГБ. Я подумал, что я попал в фильм. «КГБ, что это? Мы ведь спортом занимаемся», - сказал Пихлер в интервью SVT.

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.   


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