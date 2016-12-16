Вольфганг Пихлер: Проблема с допингом в России исходит от КГБ и правительства, это как в «Джеймсе Бонде»
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер,
который сейчас работает со сборной Швеции, поделился своим мнением о проблеме
допинга в России. Он связал это с работой КГБ и правительства.
- Это идет от российской власти. Это работа КГБ и работа правительства. Это как в криминальных романах, это
как «Джеймс Бонд».
- КГБ? Вы уверены?
Да, я уверен. Когда я был в России, они спросили нашего
президента (президента СБР), нужна ли ему помощь со стороны КГБ. Я подумал, что я попал в фильм. «КГБ, что это? Мы ведь спортом занимаемся», - сказал
Пихлер в интервью SVT.
Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией
Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста,
подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.