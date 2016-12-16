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Рене Фазель: Дедлайн в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ будет в конце января

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о вероятности участия на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане хоккеистов из НХЛ.

- Важно, чтобы на Олимпиаде играли лучшие. Все-таки это крупнейшее мировое спортивное соревнование, за которым следят порядка 2 миллиардов людей. Можно сказать, что мы сейчас делаем домашнюю работу в решении данного вопроса. Мы сделали предложение ассоциации профсоюзов игроков. Шайба на их стороне, ждем от них ответ. Дедлайн будет в конце января.

Что касается денег, то здесь больше вопросов по сумме страховок, логистики. Это технические проблемы, которые будут решены международными федерациями и МОК. Я уверен, проблем с финансовой стороны не возникнет. Что касается календаря, то в Северной Америке сложное расписание и надо за год знать, как будет выглядеть календарь, когда у них будут окна, - цитирует Фазеля «Спорт FM».

Напомним, ранее переговоры МОК с НХЛ зашли в тупик  из-за того, что МОК отказывался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков НХЛ, как это было во время предыдущих Олимпийских игр.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 28 февраля 2018 года.

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