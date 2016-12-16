Виролайнен заняла третье место в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победила немка Хорхлер
На этапе Кубка IBU в Обертиллахе
(Австрия) состоялась женская индивидуальная гонка. В тройку призеров попала
российская биатлонистка Дарья Виролайнен.
При одном промахе Дарья отстала на 30,2 секунды от победительницы гонки немки Надин Хорхлер, которая стала первой с точной стрельбой. Второе место заняла француженка Колин Варсин. Среди остальных россиянок первой стала Виктория Сливко, которая заняла восьмое место.
Обертиллиах (Австрия)
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Каролин Хорхлер (Германия) 44.54,7 (0+0+0+0)
2. Колин Варсин (Франция)+ 1,1 (1+0+0+0)
3. Дарья Виролайнен (Россия) + 30,2 (0+1+0+0)
...8. Виктория Сливко (Россия) – 1.15,7 (0+0+0+1)
9. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.24,3 (1+0+0+2)
...15. Ольга Шестерикова (Россия) – 2.23,5 (1+1+0+1)
...17. Екатерина Шумилова (Россия) – 2.55,9 (0+3+0+0)
17. Анна Никулина (Россия) – 2.55,9 (2+0+1+1)