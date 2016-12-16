Виролайнен заняла третье место в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победила немка Хорхлер

читайте также

Александр Тихонов: Кайшеву вызовут в сборную, когда будет уже поздно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов недоумевает, почему в женской сборной России по биатлону не происходит омоложение состава.

Дмитрий Губерниев: Вы будете смеяться, но Кайшева не едет в Нове Место. Состав сборной останется тем же Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Нове Место будет таким же, как и на предыдущем этапе. Таким образом, в состав сборной не будет включена Ульяна Кайшева.

Кайшева - первая в гонке преследования на этапе Кубка IBU Российская биатлонистка Ульяна Кайшева победила в гонке преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднауне.

Кайшева – вторая на этапе Кубка IBU в спринте Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заняла второе место на этапе Кубка IBU, который проходит в Италии.

Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU Российские биатлонисты Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Семен Сучилов и Алексей Слепов одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Риднауне.

Александр Касперович: Шумилова и Малышко отправятся на Кубок IBU Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович объяснил выбор состава мужской и женской команд на второй этап Кубка мира, который примет словенская Поклюка.

Переключите скорость! Россиянки стреляют намного лучше, чем бегут Екатерина Глазырина стала лучшей среди россиянок в индивидуальной гонке в Эстерсунде, где проходит первый этап Кубка мира по биатлону.

Побегут ли ноги у Слепцовой? Чего ждать от россиянок в индивидуальной гонке Сегодня в 20:00 мск в Эстерсунде начнется женская индивидуальная гонка – старт, в котором будут разыграны первые личные награды нового КМ.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Акимова стартует 25-й, Подчуфарова – 34-й, Слепцова – 67-й Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится женская индивидуальная гонка, которая стартует в 20.00 мск.

Подчуфарова, Акимова, Слепцова, Глазырина и Шумилова примут участие в индивидуальной гонке в Эстерсунде Определился состав женской сборной России на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Шумилова и Загоруйко примут участие в гонках этапа КМ в Эстерсунде Российские биатлонистки Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко примут участие в гонках этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Чешка Давидова выиграла женский спринт на Кубке IBU, Шумилова – пятая На этапе Кубка IBU в Бейтостоллене (Норвегия) состоялась спринтерская гонка у женщин. Победу одержала биатлонистка из Чехии Маркета Давидова.

Вечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мира В день старта Кубка мира-2016/17 объясняем, почему вы должны следить за новым биатлонным сезоном.

Пули Шипулина, страхи Гараничева и сюрпризы от женской сборной Гид «Советского спорта» по новому биатлонному сезону.

Александр Касперович: Шипулин не очень здорово стреляет, но бежит отлично Главный тренер сборной Александр Касперович рассказал «Советскому спорту» об этой замечательной восьмерке.

Виктория Сливко из-за болезни пропустит первый этап Кубка мира За четыре дня до старта Кубка мира стало известно, что российская биатлонистка Виктория Сливко, которая прошла отбор в национальную команду, не сможет выступить в Эстерсунде.

Дмитрий Губерниев: Порадовало, что в сборную вернулась Светлана Слепцова Перед стартом Кубка мира по биатлону комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии нашей команды и о фаворитах сезона.

Акимова, Слепцова, Сливко и Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира по биатлону Биатлонистки Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Виктория Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Дарья Виролайнен: По спортивному принципу все честно, но руки не опускаю Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое непопадание в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году.