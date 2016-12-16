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Виролайнен заняла третье место в индивидуальной гонке на Кубке IBU, победила немка Хорхлер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка IBU в Обертиллахе (Австрия) состоялась женская индивидуальная гонка. В тройку призеров попала российская биатлонистка Дарья Виролайнен.

При одном промахе Дарья отстала на 30,2 секунды от победительницы гонки немки Надин Хорхлер, которая стала первой с точной стрельбой. Второе место заняла француженка Колин Варсин. Среди остальных россиянок первой стала Виктория Сливко, которая заняла восьмое место.

Кубок IBU
Обертиллиах (Австрия)
Женщины
Индивидуальная гонка

1. Каролин Хорхлер (Германия) 44.54,7 (0+0+0+0)
2. Колин Варсин (Франция)+ 1,1 (1+0+0+0)
3. Дарья Виролайнен (Россия) + 30,2 (0+1+0+0)
...8. Виктория Сливко (Россия) – 1.15,7 (0+0+0+1)
9. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.24,3 (1+0+0+2)
...15. Ольга Шестерикова (Россия) – 2.23,5 (1+1+0+1)
...17. Екатерина Шумилова (Россия) – 2.55,9 (0+3+0+0)
17. Анна Никулина (Россия) – 2.55,9 (2+0+1+1)

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