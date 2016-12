Пресс-служба Шумахера завела официальный аккаунт гонщика в Twitter

У семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера появился официальный аккаунт в twitter.

В описании аккаунта говорится, что он создан для замечательных фанатов легенды автогонок.

Ранее аккаунты гонщика были созданы в Facebook, где уже 1,5 миллионов подписчиков и Instagram (133 тысячи подписчиков).

Michael on the track at a private test drive in Jerez 15/12/2005 #TeamMichael #keepfighting pic.twitter.com/GmClAWXxmc