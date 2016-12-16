Пресс-служба Шумахера завела официальный аккаунт гонщика в Twitter

У семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера появился официальный аккаунт в twitter.

В описании аккаунта говорится, что он создан для замечательных фанатов легенды автогонок.

Ранее аккаунты гонщика были созданы в Facebook, где уже 1,5 миллионов подписчиков и Instagram (133 тысячи подписчиков).

Напомним, Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил в декабре 2013 года, катаясь в Альпах на горных лыжах. Немец - рекордсмен по количеству чемпионских титулов и выигранных гонок (91) в «Формуле-1».