Пресс-служба Шумахера завела официальный аккаунт гонщика в Twitter
У семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера появился официальный аккаунт в twitter.
В описании аккаунта говорится, что он создан для замечательных фанатов легенды автогонок.
Ранее аккаунты гонщика были созданы в Facebook, где уже 1,5 миллионов подписчиков и Instagram (133 тысячи подписчиков).
Michael on the track at a private test drive in Jerez 15/12/2005 #TeamMichael #keepfighting pic.twitter.com/GmClAWXxmc— Michael Schumacher (@schumacher) 15 декабря 2016 г.
Напомним, Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую он получил в декабре 2013 года, катаясь в Альпах на горных лыжах. Немец - рекордсмен по количеству чемпионских титулов и выигранных гонок (91) в «Формуле-1».
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