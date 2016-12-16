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Василий Карасев: После поражения от УНИКСа нам кровь из носу нужно побеждать «Локомотив-Кубань»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ - «Локомотиве-Кубани».

- Со сменой тренера «Локомотив» стал играть лучше. Эта встряска пошла на пользу команде. Немного поменялись игровые приоритеты, сместился вектор направления игры. Хорошая сбалансированная команда, все игроки могут и умеют забивать. Тот же Джонс стал лидером, приличный уровень показывают Хвостов и Зубков, есть и снайперы Брокхофф и Дженингс.

Очень важная для нас игра перед новогодним перерывом. После поражения от УНИКСа нам «кровь из носу» нужно побеждать. Выкладываться по полной. Много зависит от состояния команды, мы прекрасно понимаем, что если вся нагрузка снова выпадет на одного Вихрова с одним «задним» будет очень не просто. Готовимся к игре, настраиваемся на победу, делаем все что он нас зависит, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

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Напомним, матч состоится 18 декабря в спорткомплексе «Юбилейный». Начало встречи в 19:00. В турнирной таблице Единой лиги краснодарцы идут на четвертом месте, имея в активе семь побед и два поражения. «Зенит», выигравший шесть матчей из восьми, занимает пятую позицию. 

Перед началом сезона 2016/2017 «Локомотив-Кубань» возглавил Фотис Кацикарис. 11 ноября греческий специалист был отправлен в отставку. С 14 ноября команду тренирует 47-летний серб Саша Обрадович. 

Матч

Зенит - Локомотив-Кубань

Место и дата

18 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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