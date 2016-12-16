Рене Фазель: Мы настроены защищать «чистых» атлетов, чья вина не доказана

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Хоккей является не тем видом спорта, где запрещенные препараты принимают часто. Но мы в курсе этой проблемы и уделяем ей серьезное внимание. Во второй части доклада Макларена были имена спортсменов, применявших допинг, но пока мы изучаем информацию. Мы находимся в контакте с WADA. Внутри ИИХФ мы тоже провели некое общение. Также мы общались с Международным олимпийским комитетом, зимними федерациями. Готовы через некоторое время ответить на все вопросы, которые поставили перед нами WADA.



Упомянутые в докладе Макларена, все являются российскими хоккеистами, как мужчины, так и женщины. Мы настроены защищать «чистых» атлетов, чья вина не доказана. Мы очень осторожны в этом вопросе и относимся к нему серьезно, - цитирует Фазеля «Спорт FM».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.