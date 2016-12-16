Рене Фазель: Мы настроены защищать «чистых» атлетов, чья вина не доказана
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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Хоккей является не тем видом спорта,
где запрещенные препараты принимают
часто. Но мы в курсе этой проблемы и
уделяем ей серьезное внимание. Во второй
части доклада Макларена были имена
спортсменов, применявших допинг, но
пока мы изучаем информацию. Мы находимся
в контакте с WADA. Внутри ИИХФ мы тоже
провели некое общение. Также мы общались
с Международным олимпийским комитетом,
зимними федерациями. Готовы через
некоторое время ответить на все вопросы,
которые поставили перед нами WADA.
Упомянутые в докладе Макларена, все являются российскими хоккеистами, как мужчины, так и женщины. Мы настроены защищать «чистых» атлетов, чья вина не доказана. Мы очень осторожны в этом вопросе и относимся к нему серьезно, - цитирует Фазеля «Спорт FM».
Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.
Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.