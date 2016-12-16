Кокорин занял первое место в медиарейтинге самых публичных футболистов сборной России в ноябре
Форвард «Зенита» Александр Кокорин стал первым в рейтинге наиболее публичных футболистов сборной России по итогам
ноября.
Как сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на исследование компании «Медиалогия», Кокорин опередил Дениса Глушакова, который стал вторым, и Игоря Акинфеева, занявшего третье место. Остальные футболисты расположены в рейтинге ниже.
1.
Александр Кокорин («Зенит») – 16792,79 (медиаиндекс),
2. Денис Глушаков («Спартак») – 14369,51,
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 13615,12,
4. Александр Самедов («Локомотив») – 7942,11,
5. Алексей Миранчук («Локомотив») – 5828,36,
6. Дмитрий Полоз («Ростов») – 5780,60,
7. Магомед Оздоев («Рубин») – 5733,37,
8. Александр Ерохин («Ростов») – 5334,53,
9. Георгий Джикия («Амкар») – 5006,94,
10. Юрий Жирков («Зенит») – 4428,75.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 36 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Медиаиндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.