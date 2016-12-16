Хосеп Гвардиола: Вся команда будет скучать по Гюндогану, очень жаль

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде будет не хватать полузащитника Илкая Гюндогана, который получил травму колена.



«Ему будет непросто. Очень жаль. Вся команда будет скучать по Гюндогану. Ему не повезло, но таков футбол. Илкая ждет операция, а позже Гюндоган приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Сейчас перед ним только одна цель – вернуться, как можно скорее», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.



Напомним, игрок сборной Германии получил травму колена в матче 15-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:0). Ранее сообщалось, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок.