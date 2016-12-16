Норвежец Янсруд победил в супергиганте, Трихичев – 62-й

Четырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).

Хиршер выиграл слалом в Леви Четырехкратный чемпион мира Марсель Хиршер занял первое место в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).

Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

Хорошилов стал третьим на втором подряд этапе Кубка мира

Хорошилов стал третьим на втором подряд этапе Кубка мира Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал бронзовым призером в слаломе на этапе Кубка мира в Санта-Катерине.

Хорошилов занял третье место в слаломе в Санта-Катерине Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал бронзовым призером в слаломе на этапе Кубка мира в Санта-Катерине.

Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 12-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна-ди-Кампильо (Италия).

Кристофферсен выиграл слалом в Мадонна-ди-Кампильо, Хорошилов – 12-й Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 12-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна-ди-Кампильо (Италия).

Норвежец Кьетиль Янсруд стал первым на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в параллельном гигантском слаломе в Альта Бадии (Италия).

Норвежец Янсруд выиграл в параллельном гигантском слаломе в Альа Бадии Норвежец Кьетиль Янсруд стал первым на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в параллельном гигантском слаломе в Альта Бадии (Италия).

Олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал стал победителем скоростного спуска на пятом этапе Кубка мира в Валь-Гардене.

Свиндал победил в скоростном спуске в Валь-Гардене Олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал стал победителем скоростного спуска на пятом этапе Кубка мира в Валь-Гардене.

Олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал победил в супергиганте на втором этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (Канада).

Свиндал был лучшим в супергиганте в Лейк-Луизе

Свиндал был лучшим в супергиганте в Лейк-Луизе Олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал победил в супергиганте на втором этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (Канада).