Норвежец Янсруд победил в супергиганте, Трихичев – 62-й
В Валь Гардене (Италия) проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В соревнованиях мужчин в супергиганте победил норвежский спортсмен Кьетиль Янсруд.
Победитель опередил своего соотечественника Алекандра Кильде, который стал вторым. Третье место у канадца Эрика Гуэя. 62-е место у россиянина Павла Трихичева
Валь Гардена (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1.
Кьетиль Янсруд (Норвегия) 1.31,93
2. Александр Кильде (Норвегия) 1.31,99
3. Эрик Гуэй (Канада) 1.32,06
...62. Павел Трихичев (Россия) 1.35,39
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