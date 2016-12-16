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Норвежец Янсруд победил в супергиганте, Трихичев – 62-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Валь Гардене (Италия) проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В соревнованиях мужчин в супергиганте победил норвежский спортсмен Кьетиль Янсруд.

Победитель опередил своего соотечественника Алекандра Кильде, который стал вторым. Третье место у канадца Эрика Гуэя. 62-е место у россиянина Павла Трихичева

Валь Гардена (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант

1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) 1.31,93
2. Александр Кильде (Норвегия) 1.31,99
3. Эрик Гуэй (Канада) 1.32,06
...62. Павел Трихичев (Россия)  1.35,39

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