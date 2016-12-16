Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии.
Вратари: Игорь Шестеркин, Игорь Бобков.
Первое звено: Антон Белов - Егор Яковлев, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Сергей Плотников.
Второе звено: Богдан Киселевич - Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин - Андрей Светлаков - Иван Телегин.
Третье звено: Виктор Антипин - Алексей Береглазов, Сергей Андронов - Владимир Ткачев - Александр Барабанов.
Четвертое звено: Владислав Гавриков - Илья Любушкин, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников, Дмитрий Кугрышев.
Состав сборной России на матч с Чехией.— Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2016 г.
Внимание❗️
Прямая трансляция будет на fhr.ru и на телеканале "Матч! Игра" pic.twitter.com/rr2LNTbxr8
Напомним, матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.