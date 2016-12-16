Команды по CS:GO помогут нуждающимся семьям Дании

Датский игрок команды Rogue Каспер «cadiaN» Мёллер начал рождественскую кампанию по сбору 40 000 датских крон для поддержки нуждающихся семей Дании.



Акцию также поддержали такие команды, как Astralis, Dignitas, Heroic, tRICKED eSport и Ninjas in Pyjamas. Люди, которые пожертвуют наибольшие суммы, получат футболки с автографами свой кумиров.



На данный момент уже собрано более 36 000 крон. Сбор средств продлится до 24 декабря.



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